Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce retentissante sur la succession de Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement l'été prochain. Conscient de la situation, Leonardo préparerait déjà la potentielle succession de son numéro 7. En effet, le directeur sportif du PSG viendrait de cocher le nom de Lautaro Martinez. Toutefois, le buteur de l'Inter serait sur le point de prolonger. Comme l'a expliqué son agent, Alejandro Camaño, Lautaro Martinez voudrait rester chez les Nerazzurri.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour rejoindre le Real Madrid. Alerté par la situation de l'attaquant du PSG, Florentino Pérez aurait lancé plusieurs offensives successives : une première de près de 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Comme l'a reconnu Leonardo, le PSG aurait refusé verbalement la première proposition. Et en ce qui concerne la dernière, le club de la capitale n'aurait même pas daigné répondre. Alors que Kylian Mbappé n'a finalement pas quitté le PSG cet été, le Real Madrid devrait retenter sa chance en janvier et/ou essayer de récupérer le joueur pour 0€ à l'été 2022. Pour éviter un départ de Kylian Mbappé vers la Maison-Blanche , le PSG s'active toujours pour le prolonger. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter leur précédente offre de contrat de 25M€ net annuels. Et dans le cas où Kylian Mbappé refusait une nouvelle fois de rempiler avec le PSG, Leonardo aurait déjà tout prévu.

Lautaro Martinez en passe de prolonger à l'Inter ?

Selon les informations d' Il Corriere della Sera , Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. A en croire le média transalpin, le directeur sportif du PSG penserait à recruter Lautaro Martinez pour pallier le possible départ de son numéro 7 en 2022. Toutefois, boucler l'arrivée de Lautaro Martinez à Paris ne devrait pas être une mince affaire. En effet, le buteur argentin serait sur le point de prolonger avec l'Inter. Après une réunion décisive, la direction des Nerazzurri et Alejandro Camaño, auraient trouvé un accord verbal pour un renouvellement de contrat à hauteur de 6M€ + 500 000€ de bonus, et ce, jusqu'au 30 juin 2026. Et d'après l'agent de Lautaro Martinez, il serait heureux de s'inscrire sur la durée avec l'Inter.

«Lautaro a toujours voulu rester chez les Nerazzurri»