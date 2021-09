Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste colossale pour l'après-Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 11h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement l'été prochain. Pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de son numéro 7, Leonardo aurait activé la piste menant à Lautaro Martinez.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid pour 0€ l'été prochain. Alors qu'il refuserait de prolonger avec le PSG, le champion du monde français aurait pu quitter le PSG lors de la dernière fenêtre de transferts. Toutefois, Leonardo n'aurait pas accepté les deux offres successives du Real Madrid, à savoir une première proposition d'environ 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Sachant que Kylian Mbappé reste au PSG, la direction parisienne va tout tenter pour le prolonger. D'ailleurs, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter son offre de contrat de 25M€ net annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais si le PSG ne réussit pas à convaincre Kylian Mbappé, il le verra partir librement et gratuitement à l'été 2022. Et pour remplacer potentiellement son numéro 7, Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil.

Lautaro Martinez, le digne héritier de Kylian Mbappé ?