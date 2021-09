Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il eu raison de conserver Mbappé ?

Publié le 1 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Malgré plusieurs offres du Real Madrid, allant jusqu'à 200M€, le PSG s'est montré catégorique en conservant Kylian Mbappé. Mais était-ce le bon choix ?

Dans la dernière semaine du mercato, le feuilleton Mbappé a animé le mercato. Et pour cause, bien que l'intérêt du Real Madrid était connu depuis très longtemps, jamais le club merengue n'avait transmis une offre pour l'attaquant du PSG. Mais cette proposition est finalement arrivée mardi dernier, date à laquelle les Madrilènes pensaient bien convaincre le Parisiens en offrant 160M€ pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Cependant, le PSG a immédiatement repoussé cette proposition, poussant le Real Madrid a revenir à la charge avec une offre revue à la hausse de 170M€ + 10M€ puis une ultime tentative avoisinant les 200M€. Jamais suffisant pour faire vaciller le PSG qui a donc décidé de conserver son attaquant à tout prix. Un choix risqué ?

Le PSG n'a rien cédé pour Mbappé

En effet, pour le Qatar, ce n'était pas une question d'argent mais d'ambition. Les propriétaires du PSG souhaitaient absolument conserver Kylian Mbappé afin de l'aligner aux côtés de Lionel Messi et Neymar afin de remporter la Ligue des Champions. Toutefois, le risque est important pour le club de la capitale de perdre son attaquant sans pouvoir récupérer d'indemnité de transfert. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et sera donc autorisé à négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier afin de s'y engager librement pour la saison suivante. Le PSG essaiera bien évidemment de convaincre son attaquant de prolonger, mais il a repoussé toutes les offres jusque-là. Reste à savoir si le risque pris pas le Qatar sera payant.



