Mercato - OM : La Juventus prépare un terrible coup à Longoria !

En fin de contrat le 30 juin 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM librement et gratuitement l'été prochain. Alerté par la situation du milieu de terrain français, la Juventus serait prête à profiter de cette aubaine. Et alors que l'OM ne trouverait toujours pas le moyen de prolonger Boubacar Kamara, La Vieille Dame pourrait avoir le champ totalement libre l'été prochain.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Boubacar Kamara aurait pu quitter l'OM lors du dernier mercato estival. Selon les dernières informations de L'Equipe , Pablo Longoria aurait même tenté un coup de dernière minute avec son milieu français. Comme l'a indiqué le média français, le président de l'OM aurait proposé à Newcastle et Wolverhampton de boucler un prêt payant d'un an à hauteur de 2,5M€. Un prêt avec une obligation d'achat de près de 15M€. Mais alors que les deux clubs anglais auraient été intéressés par cette formule, Boubacar Kamara aurait fait capoter l'opération car ces écuries de Premier League ne lui convenaient pas. Sachant que le milieu français est toujours engagé jusqu'au 30 juin avec l'OM, la Juventus préparerait un sale coup à Pablo Longoria.

La Juve veut boucler un transfert à 0€ pour Boubacar Kamara

Selon les informations de Tuttosport , la Juventus serait en quête de bons coups à 0€ à réaliser pour l'été 2022. Parmi les pistes étudiées, les Bianconeri verraient d'un bon oeil l'idée d'arracher Boubacar Kamara à l'OM. Pablo Longoria ferait donc mieux de prolonger son milieu de terrain français au plus vite s'il ne veut pas voir l'un des meilleurs éléments de Jorge Sampaoli s'en aller gratuitement le 1er juillet. Mais pour le moment, le président de l'OM peinerait à trouver un accord contractuel avec Boubacar Kamara.

