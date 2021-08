Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme demande de Longoria pour cette recrue imminente ?

Publié le 31 août 2021 à 22h45 par Th.B. mis à jour le 31 août 2021 à 22h47

Alors que l’OM ne pourrait pas boucler l’arrivée d’Amine Harit sans dégraisser en amont comme la DNCG lui interdit, Pablo Longoria pourrait avoir trouvé la solution grâce à une potentielle fleur de Schalke 04.

Depuis samedi dernier, Amine Harit est sur le territoire français afin d’effectuer sa saison de prêt avec l’OM comme cela a été convenu avec Schalke 04. Néanmoins, la DNCG a bloqué la fin du recrutement de l’Olympique de Marseille ce mardi dans le cadre d’une surveillance au niveau de la masse salariale du club phocéen. C’est du moins l’information divulguée par RMC Sport ce mardi après-midi. Sans une vente avant la clôture du mercato, l’OM ne pourrait pas officialiser le coup Harit.

Une fleur demandée à Schalke pour le salaire d’Harit