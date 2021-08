Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La DNCG bloque la fin du mercato de Longoria !

Publié le 31 août 2021 à 17h22 par La rédaction

Alors qu’Amine Harit attend le feu vert pour officiellement être un joueur de l’OM, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) bloquerait le recrutement de l’Olympique de Marseille, obligé de vendre un joueur pour poursuivre ses ajustements.