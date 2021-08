Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Harit, Longoria doit affronter un nouveau dossier brûlant !

Publié le 31 août 2021 à 18h30 par A.C.

Écarté par José Mourinho à l’AS Roma, Steven N’Zonzi semble être prêt à se relancer à l’Olympique de Marseille avec Jorge Sampaoli, un entraineur qu’il a déjà connu au FC Séville.

Tout peut encore arriver à l’Olympique de Marseille, en cette fin de mercato estival. Après avoir bouclé plus d’une dizaine de recrues, Pablo Longoria a été exhorté par Jorge Sampaoli à faire un dernier effort pour avoir un effectif plus étoffé cette saison. « On a toujours dit qu'on voulait deux joueurs par poste, 20 joueurs et 3 gardiens, donc il manque trois ou quatre options pour être compétitif » a déclaré le coach de l’OM, lors de la conférence de presse précédant la victoire face à l’ASSE (3-1). « Il y a les inconvénients du marché, il n'y a autant d'argent. Tout cela prend du temps ». Les pistes évoquées ces dernières heures sont nombreuses et concernent un peu tous les secteurs, même si l’Olympique de Marseille a reçu une très mauvaise nouvelle en ce dernier jour de mercato ! A en croire les informations de RMC Sport , la Direction nationale du contrôle de gestion bloquerait actuellement le recrutement marseillais et s’attendrait à des ventes avant toute nouvelle arrivée. Cela bloquerait notamment le prêt d’Amine Harit, qui se serait déjà entrainé avec l’OM ce lundi.

N’Zonzi ne voudrait que l’OM !

En Italie, on assure pourtant qu’une énorme occasion pourrait se présenter pour Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille. Champion du monde 2018, Steven N’Zonzi est persona non grata à l’AS Roma. Le nouvel entraineur José Mourinho lui aurait clairement expliqué ne pas compter sur lui, l’invitant à se trouver un nouveau club le plus tôt possible. Le milieu défensif de 32 ans ne s’y serait pas opposé... mais souhaite être seul maître de son destin. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , il aurait ainsi refusé toutes les offres arrivées pour lui ces dernières heures, menaçant ses dirigeants d’aller au bout de son contrat en juin prochain s’il n’est pas autorisé à discuter avec l’Olympique de Marseille ! L’avantage de cette opération est qu’elle ne couterait rien à Pablo Longoria en indemnité de transfert, la Roma étant prête à tout pour ne pas lui verser son salaire de 4,8M€ par an.

