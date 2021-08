Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli déjà fixé pour ce Champion du monde !

Publié le 30 août 2021 à 21h00 par A.C.

Jorge Sampaoli aurait ciblé Steven N’Zonzi, pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille.

Si Pol Lirola est arrivé et qu’Amine Harit semble toujours plus proche, Jorge Sampaoli n’est pas satisfait ! Récemment interrogé sur la fin du mercato, le coach de l’Olympique de Marseille a clairement expliqué vouloir un effectif plus fourni, alors que certains joueurs pourraient toujours être emmenés à quitter le club. « On veut 20 joueurs et trois gardiens » a expliqué Sampaoli, lors de la conférence de presse précédant le match face à l’ASSE. « Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif ». Ce lundi, Foot Mercato a révélé que l’un des grands objectifs de l’OM serait Steven N’Zonzi, champion du monde en 2018 et désormais écarté par José Mourinho à l’AS Roma.

N’Zonzi refuse toutes les offres !