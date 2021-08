Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étrange réaction de Piqué au feuilleton Mbappé...

Publié le 31 août 2021 à 1h45 par A.C.

Gerard Piqué, défenseur central du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet du possible départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain.

Présent ce dimanche avec le Paris Saint-Germain face au Stade de Reims (0-2), dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, l’attaquant ne souhaite toujours pas prolonger avec le PSG et regarde résolument vers le Real Madrid. Après l’échec de 2017, le club madrilène semblait déterminé à rafler la mise, mais selon RMC , la Casa Blanca aurait décidé de mettre fin aux négociations avec le PSG.

« Quoiqu'il en soit, je pense que Nasser ne va pas laisser partir Mbappé s'il n'a pas un autre joueur sous la main »