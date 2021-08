Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame un joueur de Mourinho !

Publié le 30 août 2021 à 14h00 par A.M. mis à jour le 30 août 2021 à 14h06

Très peu utilisé par José Mourinho à l'AS Roma, Steven Nzonzi serait dans le viseur de l'OM qui cherche toujours à se renforcer dans l'entrejeu.

Malgré l'arrivée de onze nouveaux joueurs depuis le début du mercato, Jorge Sampaoli espère toujours voir débarquer de nouveaux renforts. « On a Pipa et Radonjic qui étaient en instance de départ. On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif. On a du former de zéro et ça prend du temps. On pensait le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n’a pas pu et on a une concurrence sur le marché aussi », confiait l'entraîneur de l'OM ces derniers jours. Et visiblement, l'Argentin aurait identifié une nouvelle piste.

Sampaoli veut Nzonzi !