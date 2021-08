Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Scénario catastrophe dans ce dossier à 18M€ !

Publié le 31 août 2021 à 9h00 par A.C.

Poussé vers la sortie depuis le début du mercato estival Duje Caleta-Car ne semble pas près de quitter l’Olympique de Marseille et ce malgré une belle offre du club anglais de Wolverhampton.

Si Pablo Longoria a bouclé un recrutement réussi, avec plus d’une dizaine de recrues offertes à Jorge Sampaoli, il a échoué pour le moment sur les ventes. Cela est notamment vérifiable avec Duje Caleta-Car, qui aurait pu quitter l’Olympique de Marseille à l’hiver dernier, avant que ses dirigeants ne refusent l’offre de Liverpool. Annoncé en instance de départ depuis le début du mercato, l’international croate est toujours à Marseille et un seul club semble avoir soumis une véritable offre pour le moment. Il s’agirait de Wolverhampton, qui aurait formulé une offre comprise entre 15 et 18M€ pour arracher Caleta-Car à l’OM.

Caleta-Car pas attiré par Wolverhampton