Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé tout près d'une opération à 15M€ !

Publié le 1 septembre 2021 à 10h00 par A.D.

Pour rééquilibrer les comptes de l'OM, Pablo Longoria aurait pris les choses en main en fin de mercato et aurait tenté d'envoyer Boubacar Kamara en Premier League. Toutefois, le milieu de terrain français aurait fait capoter son départ.

En difficulté sur le plan financier, l'OM a pu se renforcer massivement grâce à un recrutement malin à prix mini. Mais pour que les caisses marseillaises soient impeccables à l'issue du mercato estival, Pablo Longoria aurait souhaité se séparer de quelques joueurs, et notamment de Boubacar Kamara, qui dispose d'une grosse cote sur le marché. Et malgré tous ses efforts, le président de l'OM n'a pas réussi à convaincre Boubacar Kamara de faire ses valises lors de la dernière fenêtre de transferts.

Boubacar Kamara a refusé un départ à 15M€