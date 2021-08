Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara prend une décision fracassante !

Publié le 31 août 2021 à 22h10 par La rédaction

Du côté des départs à l'OM, Boubacar Kamara a souvent défrayé la chronique. Mais le feuilleton a trouvé son épilogue ce mardi.

Boubacar Kamara ne souhaitait au départ pas prolonger son contrat à l’OM qui s'achève en juin 2022. Cette défiance à l’égard des dirigeants aurait pu valoir un départ au jeune défenseur (ou milieu de terrain défensif) marseillais. Révélé en 2017-2018 dans l'équipe de Rudi Garcia, le Minot s’est peu à peu imposé comme une option indispensable dans l’effectif olympien en témoignent ses 35 matchs disputés la saison dernière.

Kamara va rester !