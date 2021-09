Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rennes lâche ses vérités sur le départ de Camavinga !

Publié le 1 septembre 2021 à 15h10 par La rédaction

Parmi les français qui ont agité le mercato, on retrouve le nom d’Eduardo Camavinga qui vient de quitter le Stade Rennais pour signer au Real Madrid. Florian Maurice affiche un énorme regret avec son ancienne pépite.

Son transfert était attendu dès cet été. Eduardo Camavinga a été annoncé d’abord au PSG, puis à Manchester United. Finalement, c’est au Real Madrid que le jeune milieu de terrain français de 18 ans a posé ses valises. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Stade Rennais, Camavinga ne voulait pas prolonger, ni nuire à son club avec un départ libre. Un transfert cet été était donc prévu de longue date.

Florian Maurice heureux pour Camavinga