Mercato - PSG : Neymar, Messi, Barça... Cette révélation retentissante sur Mbappé !

Lors de l'été 2017, le PSG a arraché Neymar au FC Barcelone grâce à un chèque de 222M€. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait été emballé par l'idée de prendre la place du Brésilien au Barça, plutôt que de le rejoindre au PSG.

Alors que Neymar disposait d'une clause libératoire à 222M€ au FC Barcelone, le PSG l'a fait sauter à l'été 2017. Pour remplacer la star brésilienne, le club catalan a décidé de miser à la fois sur Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Deux choix qui ne se sont pas du tout avéré payants. Et pourtant, le Barça aurait eu la possibilité de miser sur Kylian Mbappé, qui a signé au PSG juste après Neymar.

«Mbappé voulait venir au Barça car il a vu un vide lorsque Neymar est parti»