Mercato - PSG : Pour l’après-Mbappé, le PSG s’embarque dans une galère…

Publié le 1 septembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors que le PSG songe à Erling Braut Haaland pour succéder à Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a confié, une bataille royale serait inévitable pour l’insatiable buteur du Borussia Dortmund.

Dans les prochaines semaines et surtout les mois à venir, plusieurs noms vont mettre le feu au marché des transferts. Premièrement ceux de Kylian Mbappé et de Paul Pogba dont les contrats expireront en juin prochain. Le dossier Erling Braut Haaland devrait lui aussi faire couler beaucoup d’encre dans la presse. Et pour cause, Haaland pourra être recruté comme un chèque de 75M€ en 2022, soit le montant de sa clause libératoire incluse dans son contrat au Borussia Dortmund qui prendra pour sa part fin en 2024. Le PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier dans le cadre de la succession de Mbappé, sera bel et bien dans le coup. Une information confirmée par ESPN ce mercredi. Néanmoins, une guerre totale s’annonce.

Le Real Madrid, le Bayern, City… Tous vont se battre pour Haaland !