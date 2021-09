Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo envoie des messages forts pour son retour à Manchester United !

Publié le 1 septembre 2021 à 15h30 par H.G.

Alors qu’il a effectué son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas caché tore sa joie de revenir au sein du club de Premier League.

À un an du terme de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo avait pour objectif de quitter la Juventus au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, son agent Jorge Mendes a multiplié les contacts tout au long de l’été. Ainsi, le Portugais a été annoncé dans les viseurs de plusieurs écuries en passant du Paris Saint-Germain au Real Madrid en passant même par Manchester City. Mais alors que tout indiquait qu’il rejoindrait les Citizens , Cristiano Ronaldo a finalement effectué son grand retour à Manchester United contre toute attente à la toute fin de ce mercato estival. Et le moins que l’on puisse dire est que le Portugais est ravi de ce choix.

« Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise »