Mercato : Un rôle joué par Ferguson dans son grand retour ? Cristiano Ronaldo répond !

Publié le 1 septembre 2021 à 13h45 par H.G.

De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a confirmé que Sir Alex Ferguson a quelque peu eu un rôle dans sa décision de revenir.

Annoncé avec instance du côté de Manchester City après son départ de la Juventus à un an du terme de son contrat, Cristiano Ronaldo a bien retrouvé la ville anglaise… mais au sein de son ancien club ! En effet, l’international portugais a finalement retrouvé Manchester United contre toute attente. De quoi calmer de nombreux observateurs, qui s’inquiétaient de voir le Portugais filer du côté du rival territorial des Red Devils . Et Cristiano Ronaldo ne cache pas que son ancien entraîneur Sir Alex Ferguson a eu un petit rôle dans sa décision de revenir au sein des pensionnaires du stade Old Trafford.

« À mon avis, bien sûr, il a eu un grand rôle »