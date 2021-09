Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Une énorme erreur faite avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 septembre 2021 à 7h30 par A.C.

Après trois ans, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pur retrouver son ancien club de Manchester United.

Après des longs mois de spéculations, Cristiano Ronaldo a finalement quitté la Juventus en toute fin de mercato. Remplaçant lors de la première journée de Serie A, la star portugaise a dit adieu à Turin et à l’Italie pour retrouver le nord-ouest de l’Angleterre et Manchester United, le club qui l’a consacré au plus haut niveau. A 36 ans, il va donc disputer la Premier League pour les deux prochaines années et son départ, tandis qu’en Italie on assure que son transfert a tout d’un échec. En dépit de ses nombreux buts et records, Cristiano Ronaldo n’a en effet pas permis à la Juventus de franchir un palier en Ligue des Champions, avec également plusieurs faux pas sur la scène nationale.

A Turin on n’a pas du tout géré le départ de Cristiano Ronaldo

Il serait toutefois exagéré de dire que le départ d’un joueur ayant marqué 101 buts en 134 matchs est une bonne nouvelle, quelle que soit l’équipe qu’il a quitté. Dès le premier match de l’après Cristiano Ronaldo, la Juventus en a fait l’amère expérience avec une défaite historique contre le promu Empoli (0-1). L’absence d’un véritable point d’appuis en attaque a été criante et ce n’est pas l’arrivée de Moise Kean qui devrait tout arranger, ni un Alvaro Morata beaucoup trop imprécis devant le but. On ne pourra pas dire que la Juventus s’est rattrapée sur le plan économique, puisque si elle a été soulagée de l’énorme salaire de Cristiano Ronaldo, la Vielle Dame a annoncé avoir enregistré une perte de 14M€ pour un joueur recruté pas moins de 100M€ au Real Madrid... en 2018.