Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Pogba !

Publié le 1 septembre 2021 à 13h10 par A.D.

En pole position pour le recrutement de Paul Pogba, le PSG ne devrait pas voir Manchester United lui couper l'herbe sous le pied. A moins que les Red Devils ne proposent une offre de contrat XXL à La Pioche.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait de plus en plus proche d'un départ libre et gratuit. Alerté par la situation de La Pioche , le PSG souhaiterait en profiter pour le recruter pour 0€ selon Le Parisien . D'après Tuttosport , le club emmené par Mauricio Pochettino aurait même déjà pris les devants sur ce dossier, puisqu'il serait actuellement en pole position. De son côté, Manchester United n'aurait plus qu'une seule chance de retenir Paul Pogba : lui offrir un contrat XXL.

Ole Solskjaer doit casser sa tirelire pour conserver Paul Pogba