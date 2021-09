Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une grosse certitude pour Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid a tout tenté pour recruter Kylian Mbappé, le club madrilène serait convaincu que le PSG n’a jamais voulu vendre son numéro 7.

C’est bel et bien du côté du Parc des Princes que s’écrira la saison 2021/2022 de Kylian Mbappé. En effet, en dépit des offensives du Real Madrid pour le recruter, le PSG n’a eu de cesse de fermer la porte à un départ de son attaquant de 22 ans qui va honorer la dernière année de son contrat avant d’éventuellement rejoindre les Merengue librement dans un an s’il ne prolonge pas d’ici-là. Le club madrilène va donc devoir prendre son mal en patience, et il se pourrait qu’il se soit déjà fait à ce verdict depuis un petit moment.

Le PSG n’a jamais été vendeur selon le Real Madrid