Mercato - PSG : Haaland avait déjà tout prévu !

Publié le 1 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

Favori pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Erling Haaland semble avoir un plan de carrière précis.

Si Kylian Mbappé est resté au Paris Saint-Germain cet été, son avenir semble faire de moins en moins de doutes. En fin de contrat, l’attaquant ne souhaite pas prolonger et pourra négocier librement avec le Real Madrid dès le 1er janvier prochain. Le PSG semble encore espérer pouvoir le convaincre de rester, mais Le Parisien a récemment révélé que Mbappé aurait refusé un contrat de deux ans avec un salaire annuel de 45M€, soit plus que Neymar et Lionel Messi. Si à Doha on semble préparer d’autres offres, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le PSG cherche déjà le successeur de Mbappé.

Haaland n’a jamais voulu partir cet été