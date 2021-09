Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Europe se prépare à l’après Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 18h45 par A.C.

Le départ de Kylian Mbappé, qui devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, pourrait changer pas mal de choses.

Le mercato estival est fini, mais pas le dossier Kylian Mbappé. On va encore entendre parler de l’avenir de la star du Paris Saint-Germain, dont le contrat se termine en juin prochain et qui ne souhaite pas prolonger actuellement. Un scénario qui va faire les affaires du Real Madrid, qui pourrait donc accueillir Mbappé dans moins d’un an, sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Sur le10sport.com, nous vous avons expliqué que le PSG se prépare déjà au départ prochain de Mbappé vers le Real Madrid, avec un intérêt certain pour Erling Haaland du Borussia Dortmund.

La Juventus effrayée par le PSG