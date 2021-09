Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Mbappé, la bataille ne fait que commencer pour Al-Khelaïfi !

Publié le 1 septembre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est parvenu à conserver Kylian Mbappé cet été, le club parisien va maintenant s’atteler à tenter de prolonger le contrat de son international français. Mais cela ne s’annonce vraiment pas chose aisée…

À moins d’un an du terme d’un contrat qu’il n’a jamais souhaité prolonger jusque-là, Kylian Mbappé était désireux de quitter le Paris Saint-Germain cet été afin de rejoindre le Real Madrid. Seulement voilà, nous sommes maintenant le 1er septembre, et l’international français est toujours un joueur parisien. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes ont réussi à résister aux assauts madrilènes, qui ont formulé au moins deux offres pour s’attacher les services du Champion du monde 2018. Un départ ne pouvait se produire qu’aux conditions du PSG, et celles-ci n’ont donc jamais été atteintes malgré une ultime offre orale de 200 M€ de la part du Real Madrid à en croire certains échos parus dans la presse. La situation semble donc claire : Paris n’a jamais voulu vendre Kylian Mbappé, lui dont l’avenir s’est joué au Qatar et pas uniquement au siège du PSG dans la Ville Lumière.

Paris a gagné une bataille contre le Real Madrid, mais pas la guerre