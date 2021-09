Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prévoit de revenir en force pour Paul Pogba !

Publié le 1 septembre 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Longtemps courtisé par le PSG cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Mais la direction du club de la capitale prévoit de le recruter gratuitement dans les mois à venir…

Au même titre que Kylian Mbappé au PSG, Paul Pogba se trouvait dans une situation délicate tout au long du mercato estival puisqu’il souhaitait quitter Manchester United à un an de la fin de son contrat. Le PSG était justement sur les rangs pour le milieu de terrain tricolore, mais finalement, Pogba n’a pas réussi à quitter les Red Devils. Le Qatar n’a pas pour autant dit son dernier mot dans ce dossier.

Le PSG va tenter Pogba gratuit l’été prochain