Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba est loin d'être terminé !

Publié le 31 août 2021 à 23h00 par La rédaction

Paul Pogba était l'une des cibles principales du PSG cet été. Mais le Français ne devrait pas bouger en ce dernier jour du mercato. Ce n'est pas pour autant que ce feuilleton est terminé.

En fin de contrat l’été prochain, Paul Pogba était particulièrement convoité cet été. Le Real Madrid et surtout le PSG souhaitaient enrôler le milieu de terrain. Mais Manchester United a refusé de brader le joueur acheté 105M€ à l’été 2016. Ceci malgré deux dernières saisons décevantes pour le Français en Premier League (4 buts et 6 passes décisives en 2 ans), et quitte à prendre le laisser libre l'été prochain (même si Manchester a la ferme ambition de prolonger Pogba).

Pas de départ avant janvier pour Pogba !