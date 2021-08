Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour l'avenir de Thilo Kehrer !

Publié le 31 août 2021 à 22h15 par La rédaction

Alors que Thilo Kehrer aurait un temps été proche d'un transfert en Bundesliga, le défenseur allemand aurait finalement décidé de rester au PSG

Le mercato du PSG pourrait bien être plus discret dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Cet été, Leonardo a frappé fort avec un recrutement XXL comprenant les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Avec des renforts de poids en défense centrale et au poste de latéral droit, l'avenir de Thilo Kehrer devenait alors très incertain au PSG. Malgré une concurrence qui s'annonce féroce, l'Allemand compterait bien avoir sa chance cette saison...

Kehrer choisit finalement de rester