Mercato - PSG : Kylian Mbappé affiche une position claire en coulisses !

Publié le 1 septembre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il souhaitait quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé n’aurait pas la moindre intention de se démobiliser.

C’est maintenant bouclé, Kylian Mbappé sera un joueur du Paris Saint-Germain cette saison. En effet, l’international français a été retenu par le club de la capitale malgré son envie de rejoindre le Real Madrid et les assauts du club madrilène dans l’optique de l’enrôler. L’attaquant de 22 ans va ainsi honorer la dernière année de son contrat avant un possible départ libre dans la capitale espagnole ou une prolongation inespérée d’ici-là.

Kylian Mbappé va rester professionnel