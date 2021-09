Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s'alignent pour Leonardo avec Paul Pogba !

Publié le 1 septembre 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat le 1er juillet, Paul Pogba figurerait sur les tablettes du PSG, qui serait même en pole position pour le recruter à 0€. De son côté, Manchester United aurait la nécessité de se montrer très convaincant pour avoir une chance de prolonger La Pioche, que ce soit sportivement ou financièrement. En parallèle, la Juventus serait également à l'affût pour Paul Pogba, mais n'aurait pas beaucoup d'arguments pour rafler la mise.

Lors du dernier mercato estival, Paul Pogba aurait pu quitter Manchester United. En fin de contrat le 30 juin, La Pioche ne compterait pas vraiment prolonger. Et pour éviter un départ à 0€ à l'été 2022, les Red Devils auraient pu se résoudre à vendre leur numéro 6. Mais malgré l'intérêt du PSG, Ole Gunnar Solskjaer a finalement conservé Paul Pogba. Alors que le champion du monde français défend toujours les couleurs mancuniennes, Leonardo n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter. En effet, comme l'a indiqué Le Parisien , le directeur sportif du PSG aimerait recruter Paul Pogba librement et gratuitement à la fin de cette saison 2021-2022. D'ailleurs, à en croire Tuttosport , le club de la capitaine serait déjà en pole position sur ce dossier. De son côté, Paul Pogba serait emballé par l'idée de quitter Manchester United. D'après le média transalpin, l'ancien de la Juventus voudrait tenter une nouvelle expérience. Toutefois, son avenir dépendrait beaucoup de la saison des Red Devils et de sa place au sein du nouvel effectif d'Ole Gunnar Solskjaer, désormais composé de Cristiano Ronaldo.

Le PSG en pole position pour Paul Pogba

Toujours selon Tuttosport , Manchester United aurait très peu de chances de prolonger Paul Pogba. En effet, le risque de perdre La Pioche pour 0€ serait concret et l'unique option pour qu'elle envisage un renouvellement de contrat chez les Red Devils serait que sa direction lui fasse une offre XXL. Et pour ne pas arranger les affaires d'Ole Gunnar Solskjaer, la Juventus serait également en embuscade pour Paul Pogba.

Man United et la Juve calent pour Paul Pogba