Après Mbappé, Cristiano Ronaldo s'en va !

La rédaction

Cristiano Ronaldo a encore fait parler de lui. Remplacé lors de la victoire d’Al-Nassr face à Al Kholood (3-1), le Portugais a quitté le terrain furieux, rejoignant directement les vestiaires. Une attitude rappelant celle de Kylian Mbappé le week-end dernier. À 40 ans, CR7 vise toujours un objectif colossal : inscrire 1000 buts en carrière. Avec 929 réalisations à son compteur, le quintuple Ballon d’Or joue contre le temps.

Alors qu’il a été remplacé par son coach, Cristiano Ronaldo a exprimé son mécontentement, un comportement qui rappelle celui de Kylian Mbappé lors du week-end dernier. Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid affrontait le Rayo Vallecano et a été remplacé par son coéquipier de sélection, Eduardo Camavinga, à la 79e minute. Une sortie qui avait particulièrement énervé l’international français, qui est sorti du terrain en montrant son agacement, sous l’ovation des supporters de la Maison Blanche.

La colère de Ronaldo

Cristiano Ronaldo a lui aussi montré son mécontentement ce vendredi. Al-Nassr affrontait Al-Kholood, et après une ouverture du score rapide du Portugais à la 4e minute, suivie d’une expulsion à la 56e minute, Stefano Pioli a pris la décision de sortir le quintuple Ballon d’Or au profit d’Ayman Yahya. Ronaldo n’a pas du tout apprécié ce choix de son entraîneur et l’a clairement exprimé en rentrant directement aux vestiaires sans passer par la case banc. Cette réaction n’a toutefois pas empêché Al-Nassr de s’imposer 3-1 lors de cette rencontre.

Ronaldo vise un record

Rester sur le terrain compte particulièrement pour le serial buteur portugais, Cristiano Ronaldo compte d’ores et déjà 929 buts en carrière. L’ancien du Real Madrid s’est donné pour objectif d’atteindre les 1000 buts et, à maintenant 40 ans, le buteur d’Al-Nassr joue contre le temps pour réussir son incroyable record. Il sait que chaque match qui passe est une occasion de plus de se rapprocher de cet objectif colossal.