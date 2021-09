Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le torchon brûle avec Layvin Kurzawa !

Publié le 2 septembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Layvin Kurzawa a refusé de quitter le PSG cet été, son attitude face à ce possible départ déplairait au sein du club de la capitale.

Arrivant au terme de son contrat en juin 2020, Layvin Kurzawa avait été prolongé pour quatre saisons supplémentaire à la surprise générale à l’époque. Derrière cette idée se cachait sans doute celle de le vendre au cours de la fenêtre estivale des transferts qui vient de s’achever plutôt que de le voir partir libre. Seulement voilà, le latéral gauche français est finalement resté, et cela agacerait quelque peu au sein du PSG.

Le PSG voulait qu’il s’active, Layvin Kurzawa ne l’a pas fait