Mercato - OM : Longoria est prêt à mettre un joueur au placard !

Publié le 2 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Duje Caleta-Car a décidé de repousser plusieurs offres dans les derniers instants du mercato estival afin de rester à l'OM. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa saison à Marseille.

Très actif cet été, Pablo Longoria espérait dégraisser son effectif lors du dernier jour du mercato estival. Les raisons sont multiples : enregistrer le prêt d’Amine Harit, mais aussi afin de récupérer des liquidités et tenter un dernier coup sur le marché des transferts. Président de l’OM, Pablo Longoria espérait notamment un départ de Duje Caleta-Car, dans le viseur de plusieurs clubs étrangers cet été. Mais le défenseur croate, qui fait pourtant face à une forte concurrence en défense centrale, a pris la décision de rester à Marseille.

Caleta-Car sanctionné à cause du mercato ?