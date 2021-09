Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien bouclé une arrivée de dernière minute !

Publié le 1 septembre 2021 à 8h30 par A.D.

Malgré des difficultés avec la DNCG, l'OM devrait bel et bien enregistrer une toute dernière recrue. En effet, Pablo Longoria n'attendrait qu'une petite validation pour pouvoir officialiser l'arrivée d'Amine Harit.

Pour finaliser son recrutement estival XXL, Pablo Longoria se serait activé pour attirer Amine Harit vers l'OM. Barré par la DNCG, qui aurait exigé que le club phocéen vende avant d'attirer l'attaquant marocain vers Marseille, le président de l'OM aurait trouvé la solution pour boucler cette opération. En effet, selon les dernières indiscrétions de RMC Sport et Sport 1 , Pablo Longoria se serait mis d'accord avec Schalke 04 pour que la prise en charge du salaire d'Amine Harit soit différée. Et désormais, il ne resterait plus qu'une petit détail à régler pour qu'Amine Harit soit Marseillais.

Amine Harit devrait bien jouer à l'OM cette saison