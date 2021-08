Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a bouclé sa dernière recrue estivale !

Publié le 31 août 2021 à 23h10 par Th.B. mis à jour le 31 août 2021 à 23h13

Après Pol Lirola qui avait déposé ses valises la semaine dernière, l’OM aurait bouclé une énième recrue ce mardi soir à quelques minutes de la clôture du mercato estival comme la presse allemande l’a confirmé.

Il ne devait pas être l’ultime recrue estivale de l’OM puisque Jorge Sampaoli aurait réclamé trois à quatre recrues à Pablo Longoria afin d’être le plus compétitif possible pour cette saison en Ligue 1 et en Ligue Europa. Néanmoins, Amine Harit devrait être l’ultime coup du président de l’OM sur le marché en raison de l’incapacité du club phocéen à vendre un joueur entre Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. En effet, l’Olympique de Marseille et Schalke 04 aurait trouvé un terrain d’entente pour que le prêt d’Harit soit un franc succès.

L’OM aurait contourné la DNCG en reportant le règlement du salaire d’Harit !