Mercato - PSG : Daniel Riolo pousse un coup de gueule sur le dossier Kurzawa !

Publié le 2 septembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses sollicitations dont il a fait l’objet durant le mercato estival, Layvin Kurzawa a décidé de rester au PSG. Et Daniel Riolo ne manque pas de tacler le latéral gauche sur ce choix de carrière…

Avec le recrutement de Nuno Mendes par le PSG acté en toute fin de mercato estival, Layvin Kurzawa est désormais rétrogradé à la 4e place dans la hiérarchie des latéraux gauche. Également barré par Juan Bernat et Abdou Diallo, l’ancien Monégasque avait pourtant l’occasion de s’en aller au cours du mercato estival puisque Galatasaray et l’OL semblaient même déterminés à le déloger du PSG. Mais Kurzawa a refusé de partir, et son choix interroge certains observateurs…

« Il n’a pas envie de jouer au foot, Kurzawa ' »