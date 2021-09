Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Camavinga est mieux au Real Madrid…

Publié le 2 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Longtemps pressenti au PSG, Eduardo Camavinga a bien quitté le Stade Rennais en fin de mercato estival, mais pour s’engager avec le Real Madrid. Et Daniel Riolo estime qu’il s’agit du meilleur choix pour le jeune milieu de terrain…

Alors que son contrat courait jusqu’en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans) a finalement quitté son club formateur cet été pour s’engager avec le Real Madrid ! Le montant de l’opération avoisinerait les 40-45M€, et c’est donc le club merengue qui a fini par rafler la mise avec Camavinga alors que le PSG semblait tenir la corde pendant un bon moment dans ce dossier. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le Real Madrid est une meilleure option pour le joueur.

Riolo valide le Real pour Camavinga