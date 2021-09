Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce départ était inévitable pour Pochettino !

Publié le 2 septembre 2021 à 3h00 par La rédaction

Déjà prêté la saison passée par le PSG au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est retourné au sein du club nordiste. Et il s’agissait de son option privilégiée pour cette saison comme l’assure un dirigeant lensois.

Au départ pressenti pour intégrer la rotation de Mauricio Pochettino en attaque au PSG, Arnaud Kalimuendo (18 ans) a finalement quitté son club formateur en toute fin de mercato estival. Le jeune buteur parisien a été prêté au RC Lens pour la deuxième saison consécutive, alors qu’il avait également été courtisé par l’ASSE, le LOSC, Cagliari ou encore l’Atalanta Bergame. Mais Kalimuendo avait en réalité fait son choix depuis longtemps comme l’a indiqué Arnaud Pouille, directeur sportif du Lens, sur le site officiel du club.

« Sa volonté était de revenir »