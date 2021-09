Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses de ce dossier chaud de l'été sont dévoilés !

Publié le 1 septembre 2021 à 17h30 par A.M.

De retour au RC Lens, Arnaud Kalimuendo fait partie des joueurs qui ont quitté le PSG cet été. Les Sang-et-Or remercie d'ailleurs le club parisien qui a tenu sa promesse dans ce dossier.

Cet été, le Paris Saint-Germain a dynamité le marché en recrutant Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes qui a débarqué dans les dernières secondes du mercato. Toutefois, le PSG était également très attendu pour les ventes et ce fut plus compliqué puisque seul Mitchel Bakker a été définitivement transféré. Pour le reste, il aura fallu se contenter de prêts à l'image d'Alphonse Areola (West Ham), Garissone Innocent (Vannes), Marcin Bulka (OGC Nice), Timothée Pembélé (Bordeaux) ou encore Arnaud Kalimuendo (RC Lens). Ce dernier retrouve d'ailleurs un club qu'il connaît bien puisqu'il était déjà prêté la saison dernière chez les Sang-et-Or. Et les dirigeants nordistes ne cachent pas leur satisfaction.

Lens s'enflamme pour le retour de Kalimuendo...

En effet, sur le site officiel du RC Lens, directeur général du club artésiens, Arnaud Pouille se réjouit d'avoir battu la concurrence pour recruter Arnaud Kalimuendo : « C’est un signe fort pour le Racing d’enregistrer le retour d’Arnaud Kalimuendo, l’un des plus grands talents offensifs français de sa génération. Nous connaissons le joueur et l’homme et je tiens à saluer sa fidélité aux couleurs Sang et Or. Malgré une concurrence féroce et même tenace sur ce dossier, nationale et internationale, Arnaud – mais aussi son entourage et le PSG – ont maintenu leur préférence au projet du RC Lens. La volonté ferme d’Arnaud de retrouver ses anciens coéquipiers, dans ce contexte, est autant symbolique qu’encourageante pour l’ensemble du club. Je suis aussi très heureux à l’idée de le voir bientôt profiter de l’ambiance exceptionnelle d’un Bollaert plein. Bon retour à la maison et dans ta famille d’adoption Kali ! ».

... et remercie Leonardo