Mercato - OM : Une nouvelle inattendue pour ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 1 septembre 2021 à 23h10 par A.C.

Très apprécié du côté de l’Olympique de Marseille, Adam Ounas est finalement resté au Napoli cet été.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été riche en rebondissements et Pablo Longoria a bouclé plus d’une dizaine de de recrues, de Gerson aux retours de Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Une dernière pourrait pourtant arriver ! D’après les informations de RMC Sport , la DNCG aurait donné son accord pour le prêt d’Amine Harit, dont le salaire devrait être pris en charge par son club Schalke 04. Pourtant, le président de l’OM a également connu des échecs cet été et c’est notamment le cas avec Adam Ounas, une piste dont nous vous avons parlé sur le10sport.com.

Le Napoli se serait assuré la présence d’Ounas jusqu’en 2023