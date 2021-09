Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations hallucinantes sur le départ de Griezmann !

Publié le 1 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2019, Antoine Griezmann n’a jamais pu montrer tout son talent en Catalogne et a bouclé son retour à l'Atlético de Madrid mardi soir. Et il semblerait qu'il ait fait un énorme forcing...

C’est l’un des dossiers qui a bousculé la fin du mercato. Antoine Griezmann est retourné à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt d’un an, avec une saison supplémentaire en option et une option d’achat fixée à 40M€. Après deux saisons plus que mitigées au Camp Nou, le Français de 30 ans retourne dans le club qui l’a révélé aux yeux du monde.

« Dis à Simeone qu’il me fasse revenir »