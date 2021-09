Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle incroyable révélation dans le feuilleton Griezmann !

Publié le 1 septembre 2021 à 20h00 par La rédaction

En échange du départ d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone voulait rapatrier Joao Felix. Mais il s’est heurté au refus de l’Atletico de Madrid.

C’est une transaction qui s’est conclue dans les toutes dernières heures du mercato et même les ultimes minutes. Antoine Griezmann est redevenu un joueur de l’Atletico de Madrid. Le champion du monde est prêté avec option d’achat d’un montant de 40M€ + 10M€ de bonus, par le FC Barcelone. Ce sont les dirigeants catalans qui ont pris l’initiative de contracter leurs homologues madrilènes pour savoir s’ils étaient intéressés par un retour de l’enfant de Mâcon. Au départ, le Barça ne voulait pas simplement céder Griezmann mais il voulait que l’attaquant français fasse l’objet d’un échange.

Joao Félix était d’accord pour rejoindre Barcelone