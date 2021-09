Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière recrue de Longoria bouclé grâce à... deux joueurs de Sampaoli ?

Publié le 1 septembre 2021 à 19h10 par A.M.

Alors que l'OM a eu du mal à trouver le bon montage financier pour boucler le prêt d'Amine Harit, Pablo Longoria a pu compter sur l'aide de deux joueurs marseillais.

La dernière journée du mercato de l'OM a été plutôt frustrante. Et pour cause, Jorge Sampaoli souhaitait attirer d'autres renforts, mais faute de départ, Pablo Longoria n'a pu boucler aucune recrue de dernière minute. En effet, la masse salariale marseillaise est encadrée par la DNCG et l'OM n'était pas libre de ses mouvements et devait donc dégraisser avant de pouvoir se renforcer. Le cas Amine Harit était notamment au cœur des discussions. Cependant, Pablo Longoria a réussi à trouver un montage financier pour satisfaire le gendarme financier du football français.

Lirola et Alvaro baissent leur salaire