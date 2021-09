Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme sortie sur Pablo Longoria !

Publié le 1 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Auteur d'un mercato très animé, Pablo Longoria n'a pas chômé cet été et ça pourrait bien pour l'OM comme le souligne Ludovic Obraniak.

Pour son premier mercato estival à la présidence de l'OM, Pablo Longoria n'a pas chômé. Le dirigeant espagnol a effectivement bouclé les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Une activité qui impressionne Ludovic Obraniak.

«Cela me réconcilie avec ce club»