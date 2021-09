Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va revenir à la charge pour… Kylian Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Après un feuilleton qui aura animé la fin du mercato, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Mais son avenir devrait encore faire parler.

Le suspens a pris fin. Après avoir animé la fin du mercato, le feuilleton Mbappé s'est donc terminé sans transfert. En effet, malgré les trois offensive du Real Madrid, le PSG n'a jamais cédé. Le club merengue a offert 160M€, puis 180M€, bonus compris, et 200M€, là aussi avec des bonus inclus. Mais il en fallait visiblement beaucoup plus pour faire vaciller le club de la capitale bien qu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Kylian Mbappé.

Vers une nouvelle offre pour prolonger ?