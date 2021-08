Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... La décision fracassante d'Al-Khelaïfi pour Mbappé !

Publié le 31 août 2021 à 23h15 par A.D.

Alors que le Real Madrid aurait formulé deux offres XXL pour Kylian Mbappé, le PSG n'aurait même pas pris la peine d'y répondre. Sachant que le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension avec l'arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi et l'émir du Qatar estimeraient que conserver cet été Kylian Mbappé est primordial, même si ce dernier pourrait partir gratuitement en 2022.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG pour faciliter son départ vers le Real Madrid. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait formulé deux offres successives : une première à hauteur de 160M€ et une seconde d'environ 180M€. Et si Leonardo avoue avoir répondu négativement par voie orale pour la première offensive, le PSG n'aurait pas donné signe de vie en ce qui concerne la dernière proposition merengue. Un choix qui s'expliquerait par une raison simple.

Al-Khelaïfi et Doha veulent absolument garder la MNM