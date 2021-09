Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le recrutement du PSG est totalement validé !

Publié le 1 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le PSG s'est renforcé de façon importante cet été, Lionel Charbonnier ne manque pas de souligner le travail des dirigeants parisiens.

Bien que le feuilleton Mbappé ait monopolisé toute l'attention en fin de mercato, cela ne doit pas faire oublier le recrutement réalisé par le PSG cet été. En effet, le club parisien a enrôlé Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ainsi que Lionel Messi en déboursant 60M€, puisque hormis l'international marocain, les quatre autres joueurs arrivent libres. Lionel Charbonnier se dit d'ailleurs impressionné.

«Merci aux Qataris de nous ramener des joueurs comme ça»