Mercato - Barcelone : Saúl Niguez tout proche d'un échange avec Griezmann ? Il répond !

Publié le 1 septembre 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors que Saúl Niguez s’est engagé avec Chelsea sur le fil, il a eu le temps de revenir sur les rumeurs de son échange avec Antoine Griezmann au début de l’été.

Ce mardi, la journée a été folle, mais la soirée encore plus. Surtout pour Saúl Niguez et Antoine Griezmann. Liés tout l’été, les deux anciens coéquipiers ont fini par quitter leur club respectif. Contre toute-attente, le milieu de l’Atlético de Madrid a été prêté à Chelsea, alors que Griezmann a fait son grand retour chez les Colchoneros . Un transfert qui en appelait un autre puisque le clan Griezmann a dû attendre que le départ de Saúl soit officialisé avant de finaliser son retour à l’Atlético. Mais au début de l’été, le destin des deux aurait pu être encore plus lié.

« Rien de concret n'est venu de Barcelone »