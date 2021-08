Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En coulisse, ça brûle pour le départ d’Antoine Griezmann !

Publié le 31 août 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors qu’il ne semble jamais avoir eu les faveurs de Joan Laporta depuis son élection aux présidentielles en mars dernier, Antoine Griezmann pourrait finalement quitter le FC Barcelone dans les dernières heures du mercato bien que tout laissait entendre ces derniers temps qu’il allait rester au sein du club culé. Prochaine destination, l’Atletico de Madrid ?

Seulement une saison après sa « Décision », Antoine Griezmann débarquait au FC Barcelone. Cependant, seulement deux ans après son arrivée, le champion du monde tricolore ne semble toujours pas faire l’unanimité que ce soit auprès de l’administration Joan Laporta ou de ses propres supporters. Dimanche, le Français a été sifflé par le Camp Nou lors de la courte victoire du FC Barcelone face à Getafe (2-1). Une attitude qui n’a pas laissé indifférent Ronald Koeman qui a fait passer le message suivant dans la foulée en conférence de presse. « En tant qu'entraîneur, je ne peux jamais cautionner que le public siffle un de nos joueurs. On peut toujours critiquer un joueur s'il n'a pas la bonne attitude, mais ce n'est pas le cas d'Antoine, a plaidé Koeman. Il n'a certes pas eu l'efficacité requise, il n'était pas super bien, mais c'est juste un match. Comme tous les attaquants, il a des jours où il marque et d'autres jours où il ne trouve pas les espaces. Mais si un joueur a la bonne attitude, tu ne peux pas lui demander beaucoup plus. L'équipe n'a pas trouvé les espaces pour lui non plus. Nous ne lui avons pas permis de se créer des occasions ». Cependant, le président Joan Laporta, élu le 7 mars dernier, ne partagerait pas le même sentiment concernant Griezmann. Et tout au long de l’été, bien que les rumeurs se soient considérablement calmées ces derniers temps, Antoine Griezmann a été annoncé sur le départ du côté de Manchester City, de la Juventus, du PSG et surtout de l’Atletico de Madrid. Un grand retour de Griezmann chez les Colchoneros a fait couler beaucoup d’encre dans la presse ibérique et dans un premier temps via un échange de joueurs avec Saul Niguez. Chose qui ne s’est pas produite alors que l’Espagnol se dirige vers Chelsea via un prêt avec option d’achat. Et plus récemment, par le biais d’un échange avec Joao Felix. Chose qui ne devrait pas se produire non plus pour une raison précise.

L’Atletico de Madrid ne veut pas échanger Joao Felix…

D’après SPORT , Enrique Cerezo ne serait pas enclin à satisfaire la demande de son entraîneur Diego Simeone en faisant revenir Antoine Griezmann s’il devait faire une croix sur Joao Felix par la même occasion. Cependant, l’attaquant du FC Barcelone aurait au fil des semaines fait part de sa volonté de revenir à Madrid à ses anciens coéquipiers toujours d’après le média ibérique. Et la Cadena SER a confirmé la tendance quant à la position ferme du président de l’Atletico de Madrid : pas de retour de Griezmann s’il entraînait le départ de Joao Felix. De quoi compliquer cette opération ? Pas vraiment puisque le FC Barcelone serait prêt à consentir à un énorme effort pour se séparer d’Antoine Griezmann, et sans contrepartie.

…mais le Barça est prêt à tout pour laisser filer Griezmann !