Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Griezmann réglé pour 50M€ ?

Publié le 31 août 2021 à 18h15 par A.M. mis à jour le 31 août 2021 à 18h19

C'est le dossier brûlant des dernières heures du mercato. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont en effet accéléré leurs discussions pour le transfert d'Antoine Griezmann.

Avec le départ de Lionel Messi, Antoine Griezmann devait être le grand gagnant de cette opération. Cependant, en ce début de saison, le natif de Mâcon est en grande difficulté. Sifflé par une partie du public contre Getafe, le Français est éclipsé par Memphis Depay qui brille sur le front de l'attaque catalane depuis la reprise de la Liga. A tel point qu'Antoine Griezmann pourrait bien quitter le Barça d'ici minuit !

Vers retour de Griezmann à l'Atlético ?