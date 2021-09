Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Koeman !

Publié le 1 septembre 2021 à 17h00 par La rédaction

Après la vague de départs connue par le FC Barcelone, une prolongation pourrait intervenir : celle de Ronald Koeman.

Malgré la gestion calamiteuse de Josep Maria Bartomeu, les départs dans tous les sens et l’absence de public depuis son arrivée, Ronald Koeman réalise un travail satisfaisant. 3ème du dernier championnat, l’entraîneur du Barça a remporté la Coupe du Roi. Un trophée qui a fait beaucoup de bien après une saison blanche. Mais cette année, la tâche s’annonce encore plus grande avec les départs d’Antoine Griezmann, mais surtout Lionel Messi. Heureusement pour Ronald Koeman, une bonne nouvelle pourrait venir enjoliver cet été compliqué.

Le Barça pense à prolonger Koeman